Christofer Gonzales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christofer Gonzales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christofer Gonzales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christofer Gonzales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christofer Gonzales 12 Ekim 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Christofer Gonzales Crespo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christofer Gonzales Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Christofer Gonzales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Christofer Gonzales'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Christofer Gonzales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/christoferg92

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http://www.instagram.com/christoferg92/

http://www.facebook.com/canchitagonzales92

Christofer Gonzales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christofer Gonzales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Christofer Gonzales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christofer Gonzales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Universitario

7 Temmuz 2015 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2016 yılında César Vallejo

31 Aralık 2016 yılında Colo Colo

15 Ocak 2018 yılında Rosario FC

15 Temmuz 2018 yılında Colo Colo

16 Temmuz 2018 yılında FBC Melgar

31 Aralık 2018 yılında Colo Colo

1 Ocak 2019 yılında Sport. Cristal

7 Temmuz 2022 yılında Al-Adalah FC

Christofer Gonzales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christofer Gonzales şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Christofer Gonzales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 16 numaralı formasıyla 27 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 2 gol atmıştır.

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