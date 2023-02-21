Arif Saleh Al Haydar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arif Saleh Al Haydar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arif Saleh Al Haydar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arif Saleh Al Haydar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arif Saleh Al Haydar 20 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عارف صالح آل حيدر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arif Saleh Al Haydar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Arif Saleh Al Haydar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arif Saleh Al Haydar'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 2 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Arif Saleh Al Haydar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arif Saleh Al Haydar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arif Saleh Al Haydar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arif Saleh Al Haydar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2020 yılında Damac FC

25 Temmuz 2022 yılında Al-Adalah FC

Arif Saleh Al Haydar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arif Saleh Al Haydar şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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