Radi Al Radi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radi Al Radi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radi Al Radi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radi Al Radi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radi Al Radi 13 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da راضي الراضي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radi Al Radi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radi Al Radi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Radi Al Radi'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radi Al Radi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radi Al Radi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radi Al Radi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radi Al Radi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hajer

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Hajer

1 Temmuz 2019 yılında Al-Adalah FC

Radi Al Radi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radi Al Radi şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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