Mohammed Abu Abd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abu Abd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Abu Abd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Abu Abd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Abu Abd 26 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abd şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Abu Abd Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammed Abu Abd'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Abu Abd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Abu Abd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Abu Abd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Abu Abd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Adalah FC

Mohammed Abu Abd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Abu Abd şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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