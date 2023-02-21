Milan Mijatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Mijatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Mijatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Mijatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Mijatovic 26 Temmuz 1987 tarihinde Pljevlja şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Mijatovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Milan Mijatovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Mijatovic'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Mijatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Mijatovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Mijatovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Mijatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2013 yılında Zob Ahan

23 Temmuz 2014 yılında FK Bokelj

17 Temmuz 2016 yılında FK Decic Tuzi

1 Temmuz 2017 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2019 yılında Levski Sofia

22 Temmuz 2020 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2022 yılında Al-Adalah FC

Milan Mijatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Mijatovic şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Milan Mijatovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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