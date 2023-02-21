Nader Al Mowalad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nader Al Mowalad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nader Al Mowalad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nader Al Mowalad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nader Al Mowalad 23 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نادر المولد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nader Al Mowalad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nader Al Mowalad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 20 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nader Al Mowalad'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nader Al Mowalad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nader Al Mowalad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nader Al Mowalad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nader Al Mowalad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2015 yılında Al-Raed

30 Haziran 2016 yılında Al-Shabab

3 Temmuz 2016 yılında Al-Faisaly FC

30 Haziran 2017 yılında Al-Shabab

2 Temmuz 2017 yılında Al-Faisaly FC

20 Temmuz 2018 yılında Al-Adalah FC

Nader Al Mowalad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nader Al Mowalad şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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