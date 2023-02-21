Walead Al Shangeati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walead Al Shangeati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walead Al Shangeati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walead Al Shangeati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walead Al Shangeati 9 Ocak 1994 tarihinde Saudi Abrabia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walead Al Shangeati Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walead Al Shangeati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Walead Al Shangeati'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walead Al Shangeati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walead Al Shangeati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walead Al Shangeati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walead Al Shangeati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Qadsiah FC

12 Temmuz 2018 yılında Al-Washm

30 Haziran 2019 yılında Al-Qadsiah FC

29 Temmuz 2019 yılında Najran SC

21 Ocak 2020 yılında Al-Qadsiah FC

14 Ocak 2022 yılında Al-Adalah FC

Walead Al Shangeati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walead Al Shangeati şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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