Abdulrahman Al Hurayb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Hurayb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Hurayb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Hurayb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Hurayb 5 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahman bin Abdullah bin Abdulrahman Al-Hurayb/ عبد الرحمان الحريب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Hurayb Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Al Hurayb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Hurayb'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Hurayb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Hurayb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Al Hurayb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Hurayb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hajer

1 Ocak 2020 yılında Al-Rawdah SC

1 Temmuz 2020 yılında Al-Jeel

1 Temmuz 2021 yılında Al-Adalah FC

Abdulrahman Al Hurayb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Hurayb şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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