Mohammad Al Bariah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Al Bariah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad Al Bariah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad Al Bariah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad Al Bariah 19 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد البريه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad Al Bariah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammad Al Bariah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammad Al Bariah'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad Al Bariah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad Al Bariah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad Al Bariah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad Al Bariah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2017 yılında Al-Qaisumah FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

14 Ocak 2022 yılında Al-Adalah FC

Mohammad Al Bariah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad Al Bariah şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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