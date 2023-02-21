Fawaz Al Torais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fawaz Al Torais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fawaz Al Torais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fawaz Al Torais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fawaz Al Torais 24 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Fawaz Awadh Al-Torais/ فواز عوض الطريس şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fawaz Al Torais Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fawaz Al Torais, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fawaz Al Torais'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fawaz Al Torais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fawaz Al Torais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fawaz Al Torais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fawaz Al Torais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2018 yılında Khaleej

30 Haziran 2019 yılında Ettifaq FC

16 Ekim 2020 yılında Al-Hilal SFC

24 Ağustos 2021 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2022 yılında Al-Hilal SFC

20 Ağustos 2022 yılında Al-Adalah FC

30 Haziran 2023 yılında Al-Hilal SFC

Fawaz Al Torais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fawaz Al Torais şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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