Khaled Al Hamdhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Hamdhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Al Hamdhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Al Hamdhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Al Hamdhi 17 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Khaled Nasser Al-Hamdhi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Al Hamdhi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Khaled Al Hamdhi'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Al Hamdhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Al Hamdhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Al Hamdhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Al Hamdhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Adalah FC

Khaled Al Hamdhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Al Hamdhi şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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