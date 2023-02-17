Atsushi Zaizen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Atsushi Zaizen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Atsushi Zaizen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Atsushi Zaizen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Atsushi Zaizen 26 Haziran 1999 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 財前 淳 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Atsushi Zaizen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Atsushi Zaizen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Atsushi Zaizen'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Atsushi Zaizen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Atsushi Zaizen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Atsushi Zaizen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Atsushi Zaizen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2022 yılında Grazer AK 1902

Atsushi Zaizen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Atsushi Zaizen şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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