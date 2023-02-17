Maximilian Fahler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximilian Fahler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximilian Fahler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximilian Fahler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximilian Fahler 10 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximilian Fahler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maximilian Fahler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximilian Fahler'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximilian Fahler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximilian Fahler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maximilian Fahler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximilian Fahler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Tulln Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında Union Mauer

1 Temmuz 2021 yılında Kremser SC

1 Ocak 2023 yılında Grazer AK 1902

Maximilian Fahler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximilian Fahler şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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