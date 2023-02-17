Paul Koller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Koller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul Koller kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Koller ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paul Koller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Koller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Koller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Koller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Koller 22 Şubat 2002 tarihinde Judenburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Paul-Friedrich Koller şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Koller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Paul Koller, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Koller'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Paul Koller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paul.koller.4/

Paul Kollerboyu ve yaşı kaç

Paul Koller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Koller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Paul Koller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Koller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2018 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2019 yılında Admira Wacker

10 Ocak 2022 yılında Grazer AK 1902

30 Haziran 2022 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2022 yılında Grazer AK 1902

Paul Koller kimdir

Paul Koller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Koller şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grazer AK (2008-)

Paul Koller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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Paul Koller nereli

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