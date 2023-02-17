Michael Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Lang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Lang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Lang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Lang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Lang 4 Temmuz 1998 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Lang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4MB yapmaktadır. Michael Lang, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Lang'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Langboyu ve yaşı kaç

Michael Lang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Lang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Lang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Lang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında GAK Altyapı

20 Mart 2013 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2015 yılında Allerheiligen

1 Temmuz 2017 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2018 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2022 yılında Grazer AK 1902

Michael Lang kimdir

Michael Lang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Lang şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LUV Graz (2004-)

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Michael Lang nereli

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