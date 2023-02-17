Lukas Graf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Graf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Graf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Graf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Graf 12 Ağu 1994 tarihinde Bruck/Mur şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Graf Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Lukas Graf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Lukas Graf'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Graf Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/richiigraf/?hl=de

Lukas Graf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Graf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Graf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Graf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2007 yılında AKA Kapfenberg

1 Temmuz 2010 yılında Rapid/KSV III

13 Temmuz 2012 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2013 yılında ara verdi

8 Ekim 2014 yılında Thörl

1 Temmuz 2016 yılında Grazer AK 1902

Lukas Graf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Graf şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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