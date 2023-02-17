Philipp Seidl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philipp Seidl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philipp Seidl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philipp Seidl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philipp Seidl 20 Aralık 1997 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philipp Seidl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Philipp Seidl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Philipp Seidl'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Philipp Seidl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philipp Seidl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philipp Seidl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philipp Seidl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Gleisdorf Jgd.

18 Mart 2010 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz U16

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2014 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2017 yılında Wiener Neustadt

15 Ocak 2018 yılında Sturm Graz II

16 Ocak 2018 yılında SV Lafnitz

30 Haziran 2019 yılında Sturm Graz II

3 Temmuz 2019 yılında SV Kapfenberg

30 Haziran 2020 yılında Sturm Graz II

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2021 yılında FC Gleisdorf 09

1 Temmuz 2021 yılında Grazer AK 1902

Philipp Seidl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philipp Seidl şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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