Christoph Nicht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Nicht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Nicht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Nicht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Nicht 5 Ocak 1994 tarihinde Bruck/Mur şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Nicht Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Christoph Nicht, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Christoph Nicht'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christoph Nicht Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nichti12/?hl=de

Christoph Nicht Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Nicht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoph Nicht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Nicht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında St. Marein Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2012 yılında SV Kapfenberg

2 Eylül 2017 yılında Naxxar Lions FC

16 Ağu 2018 yılında A. Klagenfurt

1 Ocak 2020 yılında Grazer AK 1902

Christoph Nicht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Nicht şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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