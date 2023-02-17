David Peham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Peham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Peham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Peham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Peham 20 Şubat 1992 tarihinde Amstetten şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Peham Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. David Peham, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 16 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. David Peham'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Peham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Peham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Peham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Peham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2007 yılında St. Pölten U17

1 Temmuz 2008 yılında St. Pölten U19

1 Temmuz 2010 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2012 yılında Gaflenz

1 Temmuz 2013 yılında Vorwärts Steyr

1 Temmuz 2015 yılında SKU Amstetten

16 Ağu 2021 yılında Grazer AK 1902

David Peham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Peham şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASK Ybbs (1992-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.