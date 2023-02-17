Lenn Jastremski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenn Jastremski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lenn Jastremski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lenn Jastremski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lenn Jastremski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenn Jastremski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lenn Jastremski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lenn Jastremski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lenn Jastremski 24 Ocak 2001 tarihinde Salzgitter şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lenn Jastremski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini spielerberatung.de yapmaktadır. Lenn Jastremski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lenn Jastremski'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lenn Jastremskiboyu ve yaşı kaç

Lenn Jastremski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lenn Jastremski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Lenn Jastremski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lenn Jastremski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Bayern II

30 Ağu 2021 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2022 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2022 yılında Aue

30 Ocak 2023 yılında FC Bayern II

31 Ocak 2023 yılında Grazer AK 1902

30 Haziran 2023 yılında FC Bayern II

Lenn Jastremski kimdir

Lenn Jastremski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lenn Jastremski şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Pfeil Broistedt (-2009), VfL Wolfsburg (2009-2020)

Lenn Jastremski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Lenn Jastremski nereli

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