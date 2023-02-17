Michael Huber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Huber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Huber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Huber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Huber 14 Ocak 1990 tarihinde Oberwart şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Huber Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Michael Huber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Huber'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Huber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Huber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Huber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Huber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Bgld. U15

1 Temmuz 2005 yılında Bgld. U17

1 Ocak 2007 yılında Bgld. U19

1 Ocak 2008 yılında Stegersbach

1 Temmuz 2010 yılında SC/ESV Parndorf

1 Temmuz 2011 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2013 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2018 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2021 yılında Grazer AK 1902

Michael Huber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Huber şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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