Thomas Schiestl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Schiestl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Schiestl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Schiestl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Schiestl 31 Ağu 2002 tarihinde Schwaz şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Schiestl Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Thomas Schiestl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Schiestl'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Schiestl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Schiestl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Schiestl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Schiestl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2010 yılında Schwaz Jgd.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U15

24 Ocak 2017 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Ağu 2020 yılında FC Liefering

21 Temmuz 2022 yılında Grazer AK 1902

Thomas Schiestl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Schiestl şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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