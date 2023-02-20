Ayman Al Husseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Al Husseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Al Husseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Al Husseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Al Husseini 26 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Ayman Al-Husseini şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Al Husseini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayman Al Husseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ayman Al Husseini'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayman Al Husseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman Al Husseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ayman Al Husseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Al Husseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ahli U23

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ahli SFC

1 Ağustos 2018 yılında Al-Tai

9 Temmuz 2019 yılında Al-Thoqbah

1 Ekim 2020 yılında Al-Wehda FC

Ayman Al Husseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Al Husseini şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.