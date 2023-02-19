Benigno Palacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benigno Palacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benigno Palacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benigno Palacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benigno Palacio 23 Haziran 2001 tarihinde Urrao şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Benigno Palacio Pestaño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benigno Palacio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benigno Palacio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rionegro Águilas futbol takımında oynamaktadır. Rionegro Águilas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Benigno Palacio'nin Rionegro Águilas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benigno Palacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benigno Palacio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benigno Palacio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benigno Palacio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rionegro Águila

19 Ocak 2022 yılında Tigres FC

31 Aralık 2022 yılında Rionegro Águila

Benigno Palacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benigno Palacio şuan Rionegro Águilas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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