Carlos Fierro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Fierro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Fierro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Fierro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Fierro 24 Temmuz 1994 tarihinde Ahome şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Eduardo Fierro Guerrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Fierro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Carlos Fierro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Fierro'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Fierro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/werofierro

http://www.instagram.com/werof/

Carlos Fierro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Fierro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Fierro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Fierro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chivas

1 Ocak 2016 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2016 yılında Chivas

1 Ocak 2018 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2018 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2019 yılında CD Cruz Azul

9 Temmuz 2019 yılında San Jose

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2022 yılında FC Juárez

Carlos Fierro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Fierro şuan FC Juárez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Carlos Fierro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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