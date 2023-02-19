Dario Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Pereira 25 Şubat 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Alfonso Darío Pereira D'Atri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Pereira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbolistas Del Sur yapmaktadır. Dario Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Dario Pereira'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dario Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rentistas

25 Ocak 2016 yılında Progreso

30 Haziran 2016 yılında Rentistas

1 Ağu 2017 yılında CA Torque

29 Ocak 2019 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2019 yılında CA Torque

Dario Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Pereira şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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