Domingo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domingo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domingo Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domingo Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domingo Ortiz 19 Ocak 1997 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Domingo Miguel Ortíz Arrieta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domingo Ortiz Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domingo Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Domingo Ortiz'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domingo Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domingo Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domingo Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domingo Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Llaneros FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Domingo Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domingo Ortiz şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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