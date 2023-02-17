Dylann Kam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylann Kam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylann Kam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylann Kam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylann Kam 21 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Burkina Faso uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylann Kam Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wolfs yapmaktadır. Dylann Kam, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dylann Kam'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dylann Kam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylann Kam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dylann Kam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylann Kam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2023 yılında OH Leuven U23

Dylann Kam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylann Kam şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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