Richie Sagrado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richie Sagrado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richie Sagrado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richie Sagrado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richie Sagrado 30 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Richie Sagrado Sebastiao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richie Sagrado Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Richie Sagrado, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Richie Sagrado'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Richie Sagrado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richie Sagrado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Richie Sagrado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richie Sagrado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KRC Genk Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında KRC Genk U18

1 Temmuz 2021 yılında OH Leuven U21

Richie Sagrado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richie Sagrado şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Richie Sagrado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Seraing (-2016), KRC Genk (2016-2021)

Belçika U19 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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