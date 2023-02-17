Jo Gilis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jo Gilis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jo Gilis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jo Gilis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jo Gilis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jo Gilis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jo Gilis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jo Gilis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jo Gilis 5 Şubat 2000 tarihinde Geel şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jo Gilis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sky Athletic Agency yapmaktadır. Jo Gilis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jo Gilis'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jo Gilisboyu ve yaşı kaç

Jo Gilis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jo Gilis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jo Gilis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jo Gilis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında OH Leuven U17

1 Temmuz 2017 yılında OH Leuven U21

1 Temmuz 2018 yılında OH Leuven

31 Ocak 2019 yılında Eendracht Aalst

30 Haziran 2019 yılında OH Leuven

1 Temmuz 2019 yılında OH Leuven U21

22 Temmuz 2020 yılında KSK Lierse Kem.

30 Haziran 2021 yılında OH Leuven U21

31 Ağu 2021 yılında KSK Heist

13 Ocak 2022 yılında OH Leuven U21

Jo Gilis kimdir

Jo Gilis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jo Gilis şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oud-Heverlee Leuven (-2017)

Jo Gilis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U17 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Jo Gilis nereli

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