Franck İdumbo Muzambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck İdumbo Muzambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franck İdumbo Muzambo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franck İdumbo Muzambo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franck İdumbo Muzambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck İdumbo Muzambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck İdumbo Muzambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck İdumbo Muzambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck İdumbo Muzambo 23 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur.  Belçika,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck İdumbo Muzambo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Franck İdumbo Muzambo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franck İdumbo Muzambo'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franck İdumbo Muzamboboyu ve yaşı kaç

Franck İdumbo Muzambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franck İdumbo Muzambo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Franck İdumbo Muzambo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck İdumbo Muzambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Gent Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında KAA Gent U18

1 Temmuz 2020 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında KV Mechelen U21

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

Franck İdumbo Muzambo kimdir

Franck İdumbo Muzambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck İdumbo Muzambo şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Cuesmes, RAEC Mons, Club Brugge KV (-2017), KAA Gent (2017-2020)

Franck İdumbo Muzambo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U17 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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Franck İdumbo Muzambo nereli

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