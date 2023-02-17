Jorn Vancamp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorn Vancamp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorn Vancamp kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorn Vancamp ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorn Vancamp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorn Vancamp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorn Vancamp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorn Vancamp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorn Vancamp 28 Ekim 1998 tarihinde Hoboken şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorn Vancamp Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Jorn Vancamp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jorn Vancamp'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorn Vancampboyu ve yaşı kaç

Jorn Vancamp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorn Vancamp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorn Vancamp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorn Vancamp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2016 yılında RSC Anderlecht

19 Temmuz 2017 yılında Roda JC

30 Haziran 2018 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2018 yılında KFCO Beerschot

5 Ekim 2020 yılında FC Eindhoven

30 Haziran 2021 yılında Beerschot V.A.

1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2022 yılında Ilves

1 Ağu 2022 yılında OH Leuven U23

Jorn Vancamp kimdir

Jorn Vancamp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorn Vancamp şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rupel Boom, KV Mechelen, RSC Anderlecht

Jorn Vancamp Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Jorn Vancamp nereli

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