İlias Breugelmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlias Breugelmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlias Breugelmans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlias Breugelmans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlias Breugelmans 22 Aralık 2000 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlias Breugelmans Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlias Breugelmans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İlias Breugelmans'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlias Breugelmans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlias Breugelmans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlias Breugelmans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlias Breugelmans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2021 yılında Helmond Sport

30 Haziran 2022 yılında KV Mechelen U21

1 Temmuz 2022 yılında OH Leuven U23

İlias Breugelmans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlias Breugelmans şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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