Fahad Al Jayzani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Jayzani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Jayzani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fahad Al Jayzani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fahad Al Jayzani 7 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Fahad bin Mustafa Al-Jayzani şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fahad Al Jayzani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fahad Al Jayzani'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fahad Al Jayzani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fahad Al Jayzani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Al-Wehda FC
Fahad Al Jayzani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fahad Al Jayzani şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.