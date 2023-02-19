Jhonatan Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhonatan Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhonatan Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhonatan Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhonatan Gonzalez 13 Eylül 2002 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhonatan David González Pino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhonatan Gonzalez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhonatan Gonzalez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jhonatan Gonzalez'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhonatan Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhonatan Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhonatan Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhonatan Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Jhonatan Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhonatan Gonzalez şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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