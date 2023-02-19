Jonathan Perlaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Perlaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Perlaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Perlaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Perlaza 7 Nisan 2001 tarihinde Olaya Herrera şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Perlaza Ardila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Perlaza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Perlaza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Perlaza'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Perlaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Perlaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Perlaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Perlaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

Jonathan Perlaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Perlaza şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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