Juan Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Gomez 7 Mayıs 2006 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Esteban Gómez Maldonado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Gomez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Gomez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cúcuta Deportivo futbol takımında oynamaktadır. Cúcuta Deportivo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Gomez'nin Cúcuta Deportivo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Cúcuta Dep.

Juan Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Gomez şuan Cúcuta Deportivo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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