Luca Jaquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Jaquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Jaquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Jaquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Jaquez 2 Haziran 2003 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre,Dominik Cumhuriyeti uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luca Antony Jaquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Jaquez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportsfamilyoffice yapmaktadır. Luca Jaquez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Jaquez'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luca Jaquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luca Jaquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Jaquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Jaquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U17

1 Temmuz 2020 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2021 yılında Luzern U21

27 Ocak 2022 yılında FC Luzern

Luca Jaquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Jaquez şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Jaquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Obergeissenstein, FC Luzern

İsviçre U20 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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