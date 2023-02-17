Marius Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Muller kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marius Muller ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marius Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Muller 12 Temmuz 1993 tarihinde Heppenheim şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Muller Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Marius Muller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marius Muller'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marius Muller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muelli__21/

http://www.facebook.com/pages/Marius-M%C3%BCller/228990470543435

Marius Mullerboyu ve yaşı kaç

Marius Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marius Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2010 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2012 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig

7 Temmuz 2017 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2018 yılında RB Leipzig

5 Temmuz 2019 yılında FC Luzern

Marius Muller kimdir

Marius Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Muller şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TV 1883 Lampertheim (3/1999-2003), 1.FC Kaiserslautern (2003-2012)

Marius Muller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marius Muller nereli

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