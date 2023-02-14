Nicky Beloko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicky Beloko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicky Beloko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicky Beloko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicky Beloko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicky Beloko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicky Beloko

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicky Beloko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicky Beloko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicky Beloko 16 Şubat 2000 tarihinde Ebolowa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicky Stéphane Medja Beloko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicky Beloko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOAL CLUB yapmaktadır. Nicky Beloko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicky Beloko'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicky Beloko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/medjabelokonicky/

Nicky Belokoboyu ve yaşı kaç

Nicky Beloko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicky Beloko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicky Beloko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicky Beloko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vevey Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Team Vaud U16

19 Temmuz 2015 yılında FC Sion Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında FC Sion U18

1 Ocak 2017 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2018 yılında Fiorentina U19

21 Ağu 2019 yılında KAA Gent

9 Ocak 2020 yılında Fiorentina U19

15 Şubat 2021 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2021 yılında Fiorentina U19

1 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

6 Temmuz 2022 yılında FC Luzern

Nicky Beloko kimdir

Nicky Beloko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicky Beloko şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Aigle (2012-2013), FC Vevey Sports 05 (2013-2014), FC Lausanne-Sport (2014-2015), FC Sion (2015-2018)

Nicky Beloko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Nicky Beloko nereli

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