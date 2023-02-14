Luuk Breedijk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luuk Breedijk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luuk Breedijk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luuk Breedijk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luuk Breedijk 20 Şubat 2004 tarihinde Locarno şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Hollanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luuk Johannes Christianus Breedijk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luuk Breedijk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Luuk Breedijk, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luuk Breedijk'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luuk Breedijk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luuk Breedijk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luuk Breedijk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luuk Breedijk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2012 yılında Luzern Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2020 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2022 yılında Luzern U21

26 Ocak 2023 yılında FC Luzern

Luuk Breedijk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luuk Breedijk şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luuk Breedijk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Küssnacht a/R, FC Luzern

İsviçre U19 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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