Lucas Halter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Halter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Halter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Halter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Halter 2 Mayıs 2000 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Halter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Halter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Lucas Halter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Halter'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Halter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucas_halter/

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Lucas Halter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Halter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Halter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Halter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Athletico-PR

21 Temmuz 2022 yılında Goiás EC

31 Aralık 2023 yılında Athletico-PR

Lucas Halter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Halter şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Lucas Halter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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