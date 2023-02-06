Breno Herculano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breno Herculano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breno Herculano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Breno Herculano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Breno Herculano 16 Şubat 1999 tarihinde Vitória şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Breno Herculano Almeida şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Breno Herculano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Breno Herculano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Breno Herculano'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Breno Herculano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Breno Herculano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Breno Herculano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Breno Herculano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2022 yılında Aimoré-RS

3 Ağu 2022 yılında Goiás EC

Breno Herculano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Breno Herculano şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.