Nasser Al Hadhood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Hadhood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Al Hadhood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Al Hadhood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Al Hadhood 31 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da ناصر الهدهود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Al Hadhood Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Hilal Saudi FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Hilal Saudi FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nasser Al Hadhood'nin Al-Hilal Saudi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nasser Al Hadhood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Al Hadhood isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Al Hadhood Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Al Hadhood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Hilal SFC

Nasser Al Hadhood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Al Hadhood şuan Al-Hilal Saudi FC takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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