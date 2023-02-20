Radhi Al Otaibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radhi Al Otaibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radhi Al Otaibe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radhi Al Otaibe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radhi Al Otaibe 18 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radhi Al Otaibe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radhi Al Otaibe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 14 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Radhi Al Otaibe'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radhi Al Otaibe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radhi Al Otaibe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radhi Al Otaibe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radhi Al Otaibe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2019 yılında Al-Wehda FC

Radhi Al Otaibe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radhi Al Otaibe şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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