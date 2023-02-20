Rakan Al Harbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakan Al Harbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rakan Al Harbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rakan Al Harbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rakan Al Harbi 10 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rakan Al Harbi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına - tarihinde katılmıştır. Rakan Al Harbi'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rakan Al Harbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rakan Al Harbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rakan Al Harbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rakan Al Harbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rakan Al Harbi şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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