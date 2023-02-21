Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi 15 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Umman uyrukludur.Gerçek adı da سيف حسين محمد سعيد البلوشي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 29 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2018 yılında FC Baniyas

Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saif Hussein Mohammed Said Al Balushi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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