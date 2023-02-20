Soualio Dabila Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soualio Dabila Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soualio Dabila Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soualio Dabila Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soualio Dabila Ouattara 23 Kasım 1995 tarihinde Songon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soualio Dabila Ouattara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Soualio Dabila Ouattara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Soualio Dabila Ouattara'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Soualio Dabila Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soualio Dabila Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soualio Dabila Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soualio Dabila Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Kasım 2016 yılında Al-Hilal

1 Ocak 2019 yılında Al-Ain FC

9 Ekim 2020 yılında Al-Fayha

1 Temmuz 2021 yılında Al-Wehda FC

Soualio Dabila Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soualio Dabila Ouattara şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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