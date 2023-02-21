Yuri Dyupin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuri Dyupin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuri Dyupin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuri Dyupin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuri Dyupin 17 Mart 1988 tarihinde Barnaul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дюпин Юрий Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuri Dyupin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Yuri Dyupin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yuri Dyupin'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuri Dyupin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuri Dyupin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuri Dyupin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuri Dyupin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Polymer

1 Ocak 2009 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2010 yılında Dinamo Biysk

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Barnaul

1 Temmuz 2012 yılında Met-Kuz

1 Temmuz 2015 yılında SKA-Energia

1 Temmuz 2016 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

Yuri Dyupin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuri Dyupin şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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