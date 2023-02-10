4 yıllık bölümler arasında yer alan Kamu Yönetimi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kamu Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kamu Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Kamu Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 400,0066 57.559 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 323,5329 278.442 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 310,9413 342.978 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 286,3424 509.280 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 283,2756 534.360 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 110+3 / 113 277,7729 581.901 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 269,4321 660.719 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 267,7637 677.620 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 267,0483 684.895 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 257,3959 789.607 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 256,2662 802.652 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kamu Yönetimi (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) EA 150+4 / 154 254,5844 822.241 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 253,5402 834.623 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 249,8354 879.683 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 247,6241 907.154 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 247,4749 909.019 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 246,3729 922.944 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 243,0678 965.516 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 242,9249 967.456 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 241,4822 986.581 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 241,2565 989.587 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 236,1967 1.058.185 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 110+3 / 113 233,9882 1.088.714 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 233,5069 1.095.416 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 232,3768 1.111.194 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 231,4089 1.124.911 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 231,1453 1.128.658 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 230,9056 1.132.054 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 228,7365 1.162.970 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 221,8575 1.261.716 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 220,2371 1.284.948 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 214,5282 1.366.261 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.