4 yıllık bölümler arasında yer alan Kamu Yönetimi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kamu Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kamu Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Kamu Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|400,0066
|57.559
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|323,5329
|278.442
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|310,9413
|342.978
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|286,3424
|509.280
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|283,2756
|534.360
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|110+3 / 113
|277,7729
|581.901
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 18
|269,4321
|660.719
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|267,7637
|677.620
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|267,0483
|684.895
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|257,3959
|789.607
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|256,2662
|802.652
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|EA
|150+4 / 154
|254,5844
|822.241
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|253,5402
|834.623
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|249,8354
|879.683
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|247,6241
|907.154
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|247,4749
|909.019
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|246,3729
|922.944
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|243,0678
|965.516
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|242,9249
|967.456
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|241,4822
|986.581
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|241,2565
|989.587
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|236,1967
|1.058.185
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|110+3 / 113
|233,9882
|1.088.714
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|233,5069
|1.095.416
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|232,3768
|1.111.194
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|231,4089
|1.124.911
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|231,1453
|1.128.658
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|230,9056
|1.132.054
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|228,7365
|1.162.970
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|221,8575
|1.261.716
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|220,2371
|1.284.948
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|214,5282
|1.366.261
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Kamu Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.